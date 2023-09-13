"Дура": поливающей грязью Россию Ахеджаковой врезали за наглый поступок

Певица Екатерина Семенова осудила действия актрисы

Раньше Лия Ахеджакова была любимицей многих зрителей. Однако все изменилось в прошлом году, когда она неожиданно прославилась нелестными высказываниями в адрес страны, в которой долгие годы живет и работает. Но в отличие от некоторых коллег по цеху, которые тоже поливают Россию помоями, но из-за границы, Ахеджакова никуда не уезжала.

Актриса объясняла, что не планирует покидать страну, хотя ее взгляды и действия здесь не приветствуются. По мнению звезды, она уже не в том возрасте, чтобы куда-то уезжать. Однако отсиживаться на родине тихо знаменитость не хочет и не может. В результате Лия Меджидовна продолжает выражать свое несогласие с политической обстановкой и нарываться на критику как со стороны россиян, так и со стороны некоторых коллег.

Не поддерживает поведение артистки и российская певица Екатерина Семенова. Исполнительница хита "На минутку" осудила звезду и словесно врезала ей за наглый поступок. Семенова недоумевает, почему Ахеджакова до сих пор не уехала из России, если не поддерживает действия местных властей. Певица считает, что часть своей пенсии Лия Меджидовна тратит на помощь украинцам.

"Но она же живет у нас. Ну дура и дура", – заявила Екатерина Семенова.



Ранее "Утро.ру" писали о том, что Талызина взбесилась из-за вопроса об Ахеджаковой.