"Мнит себя звездой": Земфиру* осудили за выходку в Казахстане

"Мнит себя звездой": Земфиру* осудили за выходку в Казахстане
Земфира*. Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ Globallookpress.com
Певица нарвалась на критику от публики

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЗЕМФИРОЙ ТАЛГАТОВНОЙ РАМАЗАНОВОЙ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЗЕМФИРЫ ТАЛГАТОВНЫ РАМАЗАНОВОЙ 

Певица Земфира* оказалась между молотом и наковальней после отъезда из России и критики в адрес властей и армии страны. После поддержки ВСУ Минюст России признал звезду иноагентом, с чем она теперь безуспешно борется. Артистка подала жалобу через суд после отказа снять с нее этот скандальный статус, но пока все тщетно. 

При этом деньги у Земфиры* явно не бесконечные, и она пытается хоть как-то заработать. Поэтому певица выступает в странах СНГ, но и в таких гастролях не обходится без скандалов.

Недавно Земфира* устроила скандал с организаторами концерта в Астане, назвав их работу "чудовищной". Певица заявила, что вытянула концерт только благодаря своему профессионализму, при этом вклад публики она просто обесценила. 

В свою очередь организаторы тоже решили ответить Земфире и вывалили на нее компромат. Они рассказали, что певица требовала в райдере определенный цвет штор, сорт коньяка и коврик в душевой. Вишенкой на торте стало то, что команда Земфиры* устроила бардак в гримерке.

Что же касается организатора Табриза, на которого Земфира* вывалила негатив, то управляющий партнер компании "DPARTNERS" Дана Орманбаева защитила коллегу и назвала его профессионалом. 

Поклонники ответили Земфире* тем же, ведь народ всегда очень тонко чувствует отношение человека. Они спустили артистку с небес на землю и раскритиковали ее поведение и вид. 

"Мнит себя звездой", Какая там в голове помойка, если снаружи такое", – написали комментаторы. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Земфире* пришлось извиняться перед поклонниками за негативное отношение к Казахстану. 

* – признана иноагентом по решению Минюста РФ

Источник: АиФ ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

В НАТО предложили Зеленскому поторговать территориями Украины

Иначе Киев ждет судьба императорской Японии в 1945 году

Нагло обманывает россиян: Собчак вывела Тинькова на чистую воду

Олигарх делает деньги на тех, от кого воротит нос, утверждает журналистка

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей