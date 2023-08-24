"Мнит себя звездой": Земфиру* осудили за выходку в Казахстане

Певица нарвалась на критику от публики

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЗЕМФИРОЙ ТАЛГАТОВНОЙ РАМАЗАНОВОЙ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЗЕМФИРЫ ТАЛГАТОВНЫ РАМАЗАНОВОЙ



Певица Земфира* оказалась между молотом и наковальней после отъезда из России и критики в адрес властей и армии страны. После поддержки ВСУ Минюст России признал звезду иноагентом, с чем она теперь безуспешно борется. Артистка подала жалобу через суд после отказа снять с нее этот скандальный статус, но пока все тщетно.

При этом деньги у Земфиры* явно не бесконечные, и она пытается хоть как-то заработать. Поэтому певица выступает в странах СНГ, но и в таких гастролях не обходится без скандалов.

Недавно Земфира* устроила скандал с организаторами концерта в Астане, назвав их работу "чудовищной". Певица заявила, что вытянула концерт только благодаря своему профессионализму, при этом вклад публики она просто обесценила.

В свою очередь организаторы тоже решили ответить Земфире и вывалили на нее компромат. Они рассказали, что певица требовала в райдере определенный цвет штор, сорт коньяка и коврик в душевой. Вишенкой на торте стало то, что команда Земфиры* устроила бардак в гримерке.

Что же касается организатора Табриза, на которого Земфира* вывалила негатив, то управляющий партнер компании "DPARTNERS" Дана Орманбаева защитила коллегу и назвала его профессионалом.

Поклонники ответили Земфире* тем же, ведь народ всегда очень тонко чувствует отношение человека. Они спустили артистку с небес на землю и раскритиковали ее поведение и вид.

"Мнит себя звездой", Какая там в голове помойка, если снаружи такое", – написали комментаторы.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Земфире* пришлось извиняться перед поклонниками за негативное отношение к Казахстану.

* – признана иноагентом по решению Минюста РФ