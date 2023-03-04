"Пусть порадуются": Пугачева прервала молчание после скандала с израильским паспортом

Примадонна негодует

Примадонна вновь забралась в заголовки светской хроники. Не так давно появились слухи, будто Аллу Борисовну в почти родном Израиле ограбили до нитки. Некоторые даже начали переживать за финансовое благополучие певицы.

Сама Пугачева опровергла все слухи, заявив, что никто ее не грабил – да и в Израиле ей совсем неплохо живется. Паспорт никто отбираться не собирается. Может быть, предположила Примадонна, кто-то решил подзаработать на ней и ее супруге-иноагенте, распуская слухи.

"А если кому-то в радость – думать, что мне плохо, пусть порадуются", – добавила Пугачева.

А не так давно в СМИ разлетелась новость о неких проблемах Примадонны с голосовыми связками – поводом стал ролик, на котором Алла Борисовна разговаривает со своей семьей еще более хриплым и сиплым голосом, чем обычно.