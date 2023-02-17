"Жалкое зрелище": Пугачеву окончательно добили в Израиле

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Состояние уехавшей в Израиль Аллы Пугачевой оставляет желать лучшего. В последнее время она сильно сдала, внимание на это обращают врачи и поклонники звезды.
Первым тревожным звонком, что у певицы есть проблемы со здоровьем, появились после опубликованного в Сети видео, на котором она разговаривает с детьми. На нем был отчетливо слышен изменившийся голос артистки – она хрипела больше обычного и звучала сипло. Кадры опубликовал "Пятый канал".
Врачи предполагают, что изменения в голосе могут говорить о раке у знаменитости, сообщает РИА ФАН. Музыкальный критик Сергей Соседов напомнил, что в былые годы Пугачева не отличалась примерным образом жизни, исправиться ее побудил супруг Максим Галкин*. По его словам, с тех пор она не вылезает из клиник.
"Она горбатая, горб огромный, ходит – как семенит и все время смотрит в пол. Вообще, это жалкое зрелище", – заявил критик.
К слову первый отъезд из России Алла Пугачева объясняла необходимостью подлечиться. Раз в полгода звезда традиционно проходила оздоровительный курс в стране. Однако, вероятно, израильским специалистам не удается исправить все накопившиеся проблемы с состоянием артистки, из-за чего болезни только прогрессируют. Не исключено, что переезд в Израиль окончательно добил ее здоровье из-за перенесенного стресса.
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