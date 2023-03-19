"Должна огорчить": Пугачева снова обратилась к россиянам

"Должна огорчить": Пугачева снова обратилась к россиянам
Фото: соцсети
Знаменитость решила разоблачить ложь о Меладзе

После отъезда из России Аллу Пугачеву стали чаще замечать на светских мероприятиях. Звезда чуть ли не каждую неделю ходит на концерты российских звезд, которые приезжают в Израиль. К примеру, она пришла к Валерию Меладзе, ранее угодившему в скандал с проукраинскими лозунгами в ОАЭ. 

Пугачева посетила его концерт, запечатлев артиста на сцене и собравшуюся в зале публику. 

"Должна огорчить врунов, говорящих о "провальных" концертах Валерия Меладзе в Израиле. Это был праздник!!! Песни Константина Меладзе в исполнении Валеры, прекрасное вино. С годами становится только вкуснее и ценнее. Салют, Вера, Надежда и Любовь!!!", – обратилась она к россиянам.

Певица засняла полный зал, который скандировал "Валера" с восторженными улыбками. Также она паказала, как зрители все пускаются в пляс под песни Меладзе. 

При этом на кадрах можно заметить, что и сама Алла Пугачева не смогла сидеть на концерте – камера траслась, было видно, что звезда и сама пританцовывает под песню "Салют, Вера". 

Меладзе также обратил внимание на то, что артистка находится в зале. В ответ она поднялась со своего места, пока вся публика скандировала "Алла". 

Фото: соцсети

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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