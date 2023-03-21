Пугачева лично обратилась к Путину и поплатилась за это

Пугачева лично обратилась к Путину и поплатилась за это
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистке припомнили неосторожно сказанные слова

В личной беседе с Владимиром Путиным несколько лет назад Алла Пугачева однажды заявила, что президент должен ее беречь. Теперь, после отъезда в Израиль, артистке приходится расплачиваться за неосторожно брошенную фразу, считает Андрей Разин.

По его словам, тогда артистка поступила опрометчиво. В итоге сейчас она подвергается нападкам, в том числе, и за это.

"Мне кажется неправильным, что разные шакалы стараются ее лишний раз укусить", – утверждает продюсер.

Разин напомнил, что в свое время тоже многократно делал выпады в адрес Аллы Пугачевой, но это было давно – тогда звезды были примерно в одной лодке. Сейчас же все происходящее с певицей является несправедливостью.

Продюсер отметил, что к Пугачевой до сих пор многие относятся с большим уважением, считая ее профессионалом своего дела. А те, кто пользуются ситуацией, чтобы над ней поглумиться, – "сумасшедшие идиоты". Разин считает, что в свои годы звезда заслужила покоя. За жизнь она успела многое оставить россиянам, была голосом поколения и примером для вдохновения другим артистам. Сейчас же знаменитость имеет полное право спокойно заниматься семьей и детьми.

Ранее Алла Пугачева снова обратилась к россиянам с речью, в которой встала на защиту угодившего в скандал Валерия Меладзе. 

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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