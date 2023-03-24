Озвучено печальное будущее Пугачевой после возвращения в Россию

Знаменитость осталась без российского жилья

Алла Пугачева после отъезда в Израиль стала практически бездомной. Единственное оставшееся у нее жилье – замок в Грязи, который, по слухам, записан на ее супруга и находится в процессе продажи. Остальную недвижимость она раздала своим родственникам.

Известная шоу-вумен Алена Кравец утверждает, что если Пугачева все же надумает вернуться в Россию, то ее ждет печальное будущее – придется скитаться по чужим углам и искать себе последний приют. Знаменитость утверждает, что одну квартиру артистка отдала дочери, дом – старшему внуку, еще одну тайную квартиру она выписала Дэни Байсарову, своему чеченскому внуку.

Кравец напомнила, что когда-то Пугачевой приходилось жить в отелях. В "нулевых" звезда около пяти лет провела в "Балчуг-Кемпински", переселившись туда из "Мариотт Гранд Отель". Так она скиталась по съемным номерам долгое время. Не исключено, что на старости лет певицу снова может ждать такая же участь.

Если Алла Пугачева все же решится вернуться в страну, то пойти вместе с детьми ей некуда. Поэтому вероятно, что больше в России знаменитость не увидят.

"У Аллы Борисовны ничего в Москве своего не осталось, все мосты сожжены",

– подытожила Кравец.

Ранее Алла Пугачева обратилась к россиянам, встав на защиту Валерия Меладзе.