Озвучено печальное будущее Пугачевой после возвращения в Россию

Озвучено печальное будущее Пугачевой после возвращения в Россию
Фото: соцсети
Знаменитость осталась без российского жилья

Алла Пугачева после отъезда в Израиль стала практически бездомной. Единственное оставшееся у нее жилье – замок в Грязи, который, по слухам, записан на ее супруга и находится в процессе продажи. Остальную недвижимость она раздала своим родственникам.

Известная шоу-вумен Алена Кравец утверждает, что если Пугачева все же надумает вернуться в Россию, то ее ждет печальное будущее – придется скитаться по чужим углам и искать себе последний приют. Знаменитость утверждает, что одну квартиру артистка отдала дочери, дом – старшему внуку, еще одну тайную квартиру она выписала Дэни Байсарову, своему чеченскому внуку. 

Кравец напомнила, что когда-то Пугачевой приходилось жить в отелях. В "нулевых" звезда около пяти лет провела в "Балчуг-Кемпински", переселившись туда из "Мариотт Гранд Отель". Так она скиталась по съемным номерам долгое время. Не исключено, что на старости лет певицу снова может ждать такая же участь.

Если Алла Пугачева все же решится вернуться в страну, то пойти вместе с детьми ей некуда. Поэтому вероятно, что больше в России знаменитость не увидят.

"У Аллы Борисовны ничего в Москве своего не осталось, все мосты сожжены",

– подытожила Кравец.

Ранее Алла Пугачева обратилась к россиянам, встав на защиту Валерия Меладзе.

Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Захарова едко подняла на смех попавшего в неловкую ситуацию Макрона

Француз руководствуется двойными стандартами

Радиация повсюду: Минобороны выступило с заявлением по снарядам с ураном

С заявлением выступили в Минобороны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей