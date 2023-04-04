"Помолюсь за тебя": Пугачева вступила в перепалку с Резником

Отношения между звездами стали крайне натянутыми

В минувшие выходные в Москве прошел концерт, приуроченный к 85-летнему юбилею композитора Ильи Резника. Он является автором множества популярных в России композиций, значительную часть из которых подарил Алле Пугачевой.

Из-за отъезда в Израиль принять участие в мероприятии артистка не смогла, да и неизвестно, хотела ли. Как отмечал сам Резник, они придерживаются разных политических взглядов. В итоге он доверил песни другим артисткам, каждая исполнила по одному произведению.

Композитор после концерта отмечал, что мероприятие оказалось достаточно нервным. Некоторые звезды отказались приехать к нему на юбилей по разным причинам. Также он до сих пор не получил поздравления от Аллы Пугачевой, которая, между прочим, ранее не забывала его ни на один праздник. Говорить об этом в резкой манере знаменитость не стал, лишь только указав на сам факт такого события.

Новости, вероятно, дошли и до самой артистки. В своих соцсетях она вступила с Резником в перепалку, пусть и построенную на одних намеках.

"Все помню и еще любя, сегодня же зажгу все свечи и помолюсь за ТЕБЯ", – написала она, сопроводив все фотографией со старым другом.

Большинство людей в комментариях двойственного посыла звезды не заметили, однако некоторые предположили, что из-за разных политических позиций отношения между Резником и Пугачевой в последнее время натянутые.