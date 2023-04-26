Пугачева в срочном порядке уезжает из Израиля

Знаменитость испытывает проблемы со здоровьем

Алла Пугачева решила срочно покинуть Израиль – звезда спешит уехать из страны из-за проблем с сердцем. Временным местом ее проживания станет Юрмала, где она ежегодно проводит летний период.

Еще несколько лет назад артистка перенесла четыре операции на сердце. Она признавалась, что стареть начала довольно резко. На этом фоне она практически не переносит жару, которая так типична для Израиля в теплое время года – уже сейчас градусник поднимается там до + 27 °C.

Жить Пугачева будет на вилле, стоимость аренды которой составляет 8,9 млн рублей в месяц. С мая по август она отдаст порядка 35,6 млн рублей.

Ранее Киркоров заявлял, что артистка уехала из России из-за своей преданности супругу, передает Общественная служба новостей.