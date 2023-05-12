Пугачева тайно покинула Россию

Пугачева тайно покинула Россию
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка недолго была в стране

Алла Пугачева решила надолго не задерживаться на Родине, куда приехала в одиночестве ради похорон Валентина Юдашкина. Как стало известно, артистка уже покинула Россию. Об этом сообщила ее помощница Елена Чупракова в соцсетях.

Информацию о певице она выдала под публикацией Яны Поплавской, которая была крайне недовольна возвращением звезды. Актриса в резкой форме посоветовала всем, кто обрадовался событию, поставить Пугачеву в короткой юбке на Красной площади и "целовать ее в зад" по очереди.

"Только обязательно, чтобы все до одного "обожатели" выстроились. Чтобы вся страна видела эту Колонну", – написала она.

Под этим замечанием решила отметиться Чупракова, которая сообщила, что инициатива Поплавской в жизнь не воплотится.

"Она уже уехала, а Вы все успокоится не можете. Не живется Вам без Пугачевой", – написала помощница артистки.

О прибытии певицы в Москву стало известно 6 мая. Спустя два дня она появилась на похронах Юдашкина. Алла Пугачева с трудом передвигалась и категорически избегала общения с прессой.

Ранее Владимира Соловьева возмутило возвращение знаменитости в Россию. Он также резко высказался и о Пескове, который поцеловал артистке руку при встрече, сообщает телеканал "360".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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