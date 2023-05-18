"Предстоит принять важное решение": Пугачева выступила с обращением

"Предстоит принять важное решение": Пугачева выступила с обращением
Фото: соцсети
Звезда выступила в защиту своего друга

Во время непродолжительного визита в Россию Алла Пугачева успела написать письмо судьям, которые рассматривают дело бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана*. Журналисты получили доступ к заявлением артистки, которые прозвучали во время заседания.

Артистка отметила, что в свое время она поддержала его кандидатуру на выборах. По ее словам, на посту мэр был тем, который не брал взяток, и всегда старался лично помочь каждому жителю. Пугачева назвала Ройзмана* неравнодушным человеком, любящим свою Родину.

"Вам предстоит принять трудное решение не побояться оправдать Ройзмана Евгения Вадимовича* и оставить его на свободе.Сегодняшний день наглядно показывает, каких людей надо поддерживаться, чтобы не превратиться в серую бессловесную людскую массу, теряющую патриотические ориентиры", – сказано в ее обращении.

Алла Пугачева, что будущее России за людьми, которые придерживаются интересов народа и назвала бывшего мэра "настоящим патриотом", выразив мнение, что его прямолинейная риторика и правда была немного жесткой, но не должна быть наказана тюрьмой – по ее мнению, Ройзман* просто переживал за будущее своих детей. 

*признан иноагентом

Источник: E1.RU
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