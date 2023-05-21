Пугачева в слезах рассказала о состоянии Галкина*: "Не может работать"

Пугачева в слезах рассказала о состоянии Галкина*: "Не может работать"
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ходят слухи о депрессии у артиста

На просторах Сети появилось якобы высказывание Аллы Пугачевой о Максиме Галкине*, которое она сделала спустя некоторое время, после присвоения супругу статуса иноагента. В нем "Пугачева" говорит, что состояние артиста вызывает у нее тревогу – ее мужа попросту растоптали подобным решением.

В цитате указано, что сперва Галкин* благосклонно воспринял статус иноагента. Примерно месяц он был в приподнятом расположении духа, однако потом настроение стало портиться, и юморист столкнулся с депрессией.

"Теперь даже не знаем, что делать. Сильно похудел, не может работать. Максик же артист, он очень близко все воспринимает. Я сейчас вижу, как муж тает у меня на глазах", – якобы утвреждает Пугачева.

По ее словам, каждую ночь Галкин* сидит и пересматривает свои выступления на Первом канале. Теперь он растоптан и унижен. Источника, где и когда именно это сказала Алла Пугачева на просторах Сети нет.

*признан иноагентом
Источник: Telegram • Требует проверки
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