Объявлено о разводе Пугачевой и Галкина*

Якобы артистка нашла нового избранника

Алла Пугачева решила бросить Максима Галкина* после своего визита в Москву. Такое заявление сделал известный шоумен Стас Барецкий, который якобы приобрел ее замок в деревне Грязь. Несмотря на свою известность из-за постоянного распускания фейков, он активно настаивает на романе с артисткой.

Барецкий заявил, что во время пребывания знаменитости в России они жили под одной крышей. Сперва Пугачева отнеслась к нему холодно, но за пару дней между ними возникли более теплые отношения.

"Я сделал Алле Борисовне предложение руки и сердца. Сначала она смеялась, но потом согласилась, чему я несказанно рад!" – рассказал он.

По словам Барецкого, сейчас артистка занимается разводом с Галкиным* и решением всех спорных вопросов.

*признан иноагентом