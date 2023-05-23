Объявлено о разводе Пугачевой и Галкина*

Объявлено о разводе Пугачевой и Галкина*
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Якобы артистка нашла нового избранника

Алла Пугачева решила бросить Максима Галкина* после своего визита в Москву. Такое заявление сделал известный шоумен Стас Барецкий, который якобы приобрел ее замок в деревне Грязь. Несмотря на свою известность из-за постоянного распускания фейков, он активно настаивает на романе с артисткой.

Барецкий заявил, что во время пребывания знаменитости в России они жили под одной крышей. Сперва Пугачева отнеслась к нему холодно, но за пару дней между ними возникли более теплые отношения.

"Я сделал Алле Борисовне предложение руки и сердца. Сначала она смеялась, но потом согласилась, чему я несказанно рад!" – рассказал он.

По словам Барецкого, сейчас артистка занимается разводом с Галкиным* и решением всех спорных вопросов.

*признан иноагентом
Источник: ProZvezd ✓ Надежный источник
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