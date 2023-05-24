Пугачеву лишили последнего источника заработка в России

Знаменитость сожгла все мосты

После отъезда в Израиль Алла Пугачева успела закрыть весь свой российский бизнес. В последнее время оставался только контракт с магазином обуви, который давал авторские отчисления звезде за пометку к именной коллекции звезды. Однако и этого источника дохода артистка лишилась.

Как рассказали представители фирмы, больше они не выпускают обувь от имени Аллы Пугачевой. Сейчас в продаже еще осталось несколько моделей из коллекции, но они продаются со скидкой, другие перестали быть именными – их перевели в раздел "Премиум".

"Других товаров под именем "Алла Пугачева" мы выпускать пока не планируем. Это просто ребрендинг нашей компании ", – заявили в магазине.

Журналисты полагают, что все могло произойти из-за проблем семьи Пугачевой в России. Теперь она не хочет сталкиваться с ограничениями и неприятностями с налоговой.

При этом до сих пор звезда получает в стране пенсию, но, как известно, всю сумму она отправляет поклоннице, которая страдает от инвалидности. Также Пугачева должна получать авторские отчисления за свои песни, но в условиях отъезда из страны делать она этого не может.