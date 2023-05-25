Стало известно о долгах Пугачевой в России

Стало известно о долгах Пугачевой в России
Фото: соцсети
Знаменитость долго не платила за свое жилье

Алла Пугачева постепенно избавляется от своей российской недвижимости. Известнно, что ее дача возле Солнечногорска сейчас продается за 225 млн рублей, объявления об этом выставлял внук артистки Никита Пресняков. Однако, по данным SHOT, за недвжимустью числится долг в несколько тысяч рублей.

Оказалось, что долгое время звезда не выплачивала деньги за аренду береговой линии. У дачи в Бережках имеется спуск на воду и причал. Теперь долги у Пугачевой хотят изъять через суд. Всего она не заплатила 44,5 тыс рублей с пеней в 7 тыс рублей.

Сейчас артистка находится в Израиле и приезжать обратно она не намерена. Как пишет РИА ФАН, перелеты даются знаменитости плохо. Из-за этого Пугачевой пришлось пропустить похороны Кучеренко, несмотря на близкую дружбу с Дианой Гурцкая. 

Источник: Shot ✓ Надежный источник
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