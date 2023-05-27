Недвижимость Пугачевой в России арестовали за долги

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Алла Пугачева собиралась избавиться от своего особняка в Бережках за 225 млн рублей, однако сделать она это в ближайшее время не сможет. Суд наложил арест на недвижимость из-за долгов, которые накопились за звездой из-за неуплаты аренды береговой линии.
Для артистки долг относительно небольшой – всего 51 тыс рублей. Тем не менее этого оказалось достаточно, чтобы на дом были наложени ограничения для продажи. Это произошло после того, как районная администрация обратилась в суд.
Адвокаты поясняют, что любые сделки блокируются в таких случаях, чтобы должник выполнил свои арендные или долговые обязательства.
Ранее на популярном сайте объявлений была опубликована запись о продаже дачи Пугачевой. В нем было указано, что в доме имеется шесть спален, бассейн, кинотеатр и свой причал – общая площадь строения составляет около 800 кв метров.
Глава государства сообщил, что прекрасно знает наперед о том, что желает сказать министр