Недвижимость Пугачевой в России арестовали за долги

Знаменитость не может продать свою дачу

Алла Пугачева собиралась избавиться от своего особняка в Бережках за 225 млн рублей, однако сделать она это в ближайшее время не сможет. Суд наложил арест на недвижимость из-за долгов, которые накопились за звездой из-за неуплаты аренды береговой линии.

Для артистки долг относительно небольшой – всего 51 тыс рублей. Тем не менее этого оказалось достаточно, чтобы на дом были наложени ограничения для продажи. Это произошло после того, как районная администрация обратилась в суд.

Адвокаты поясняют, что любые сделки блокируются в таких случаях, чтобы должник выполнил свои арендные или долговые обязательства.

Ранее на популярном сайте объявлений была опубликована запись о продаже дачи Пугачевой. В нем было указано, что в доме имеется шесть спален, бассейн, кинотеатр и свой причал – общая площадь строения составляет около 800 кв метров.