"Живой труп": россияне хоронят Пугачеву после концерта в Израиле

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА.
После концерта группы "Машина времени" в Израиле россияне считают, что состояние Аллы Пугачевой в последнее время оставляет желать лучше. Переживания из-за отъезда из России и смерти друзей оставили на ней неизгладимый отпечаток, который может вскоре свети знаменитость в могилу.
Поводом для этого стали кадры, на которых артистка присутствовала в качестве гостьи во время выступлений "Машины времени". В зрительном зале Пугачева активно подпевала Андрею Макаревичу*, но периодически срывалась на кашель. Позже на сцену ее выводили участники коллектива под руки, сообщает Радио 1. Многие обратили внимание, что артистка и вовсе стала неузнаваемой – глаз было практически не видно и рот не закрывался.
В социальных сетях многие россияне выразили мнение, что Алла Пугачева очень поплохела и выглядела крайне расстроенной, несмотря на старания держаться перед публикой.
"Жуть какая, ночь оживших мертвецов", "Реально похожа на живой труп", "Самый настоящий рептилоид. Что там от Пугачевой осталось то? Как в мавзолее от Ленина", – приводит комментарии интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Публика обратила внимания на изменения во внешности Пугачевой еще во время приезда в Россию на похороны Валентина Юдашкина. Однако тогда ее облик был скрыт за черной шляпой и темными очками.
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