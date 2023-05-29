"Живой труп": россияне хоронят Пугачеву после концерта в Израиле

Ужасный внешний вид звезды натолкнул народ на плохие мысли

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА.

После концерта группы "Машина времени" в Израиле россияне считают, что состояние Аллы Пугачевой в последнее время оставляет желать лучше. Переживания из-за отъезда из России и смерти друзей оставили на ней неизгладимый отпечаток, который может вскоре свети знаменитость в могилу.

Поводом для этого стали кадры, на которых артистка присутствовала в качестве гостьи во время выступлений "Машины времени". В зрительном зале Пугачева активно подпевала Андрею Макаревичу*, но периодически срывалась на кашель. Позже на сцену ее выводили участники коллектива под руки, сообщает Радио 1. Многие обратили внимание, что артистка и вовсе стала неузнаваемой – глаз было практически не видно и рот не закрывался.

В социальных сетях многие россияне выразили мнение, что Алла Пугачева очень поплохела и выглядела крайне расстроенной, несмотря на старания держаться перед публикой.

"Жуть какая, ночь оживших мертвецов", "Реально похожа на живой труп", "Самый настоящий рептилоид. Что там от Пугачевой осталось то? Как в мавзолее от Ленина", – приводит комментарии интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Публика обратила внимания на изменения во внешности Пугачевой еще во время приезда в Россию на похороны Валентина Юдашкина. Однако тогда ее облик был скрыт за черной шляпой и темными очками.

*признан иноагентом