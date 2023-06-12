Приезд Пугачевой во Львов обернулся скандалом

Знаменитости припомнили все грехи

Российские СМИ сообщили о визите Аллы Пугачевой во Львов на фоне конфликта с Россией. Якобы знаменитость оказалась в украинском городе и выступила перед народом, а те, в свою очередь, были невероятно благодарны артистке. Инцидент произошел, согласно новостным сообщениям, сразу после того, как певица обозвала некоторых россиян "холопами".

В соцсетях сведения о ее визите в украинский город спровоцировали настоящий скандал. Возмущенные россияне стали писать многочисленные проклятия в адрес Пугачевой и требовать, чтобы ее жестоко наказали за выходку. Однако, как оказалось, в действительности никакого недавнего посещения Львова знаменитостью не было – инцидент разгорелся после комментария украинских поклонников из города, которые вспомнили давний концерт звезды.

Украинцы решили поблагодарить Аллу Пугачеву за поддержку и высказывания, вспомнив, как артистка приезжала к ним в город и довела публику до слез своими песнями. Однако некоторые люди расценили эти замечания неоднозначно, посчитав, что на фоне отъезда из России знаменитость отправилась на Украину.