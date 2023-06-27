В Сеть слили страшные фото Пугачевой без ретуши

Знаменитость стала неузнаваемой

В последнее время публика шепчется, что Алла Пугачева во время отъезда из России сделала себе новую пластическую операцию. Первые мысли у людей появились еще во время похорон Юдашкина, когда знаменитость скрывала лицо за прической, шляпой и темными очками.

Недавно артистка стала чаще показывать себя на своей странице. И на опубликованных ею снимках она выглядит на несколько десятилетий моложе. Люди поговаривают, что всему виной ретушь, к которой прибегает звезда. На этом фоне недоброжелатели решили опубликовать, как в действительности сейчас выглядит Пугачева.

В соцсетях появились честные и страшные одновременно фотографии Аллы Борисовны без следов фотошопа. Люди обратили внимание на то, что рот знаменитости сильно растянуло по бокам, а глаза превратились в едва различимые щелочки.

Многие отмечают, что в последнее время певица стала совершенно неузнаваемой.