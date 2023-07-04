Эксперт указал на то, как артистку характеризует ее почерк

За последний год Алла Пугачева не раз подвергалась критике как со стороны публики, так и со стороны коллег по цеху. Весной 2022-го артистка покинула страну вместе с семьей и перебралась за границу. С тех пор Примадонна российской эстрады появлялась на родине лишь несколько раз, да и то не без весомых причин.

Несмотря на то, что с момента отъезда певицы из России прошло уже много месяцев, некоторые до сих пор не перестают удивляться ее поведению. Народ продолжает задаваться вопросами, что же вынудило артистку влипнуть в такой громкий скандал. Часть поклонников считает, что Алла Борисовна растеряла свою хватку и стержень под влиянием последнего мужа. Однако графолог Анна Самойленко с этим мнением не согласна.

Эксперту понадобился лишь один снимок, на котором запечатлен автограф Примадонны, чтобы расставить все точки над i. Специалист объяснила скандальные поступки певицы одной неожиданной деталью – ее размашистым почерком. По словам Самойленко, необычная стилистика письма артистки свидетельствует о том, что она обладает внутренней свободой и не зависит от окружающих. Такая мощная индивидуальность дает немало преимуществ, но существует и обратная сторона медали.

Эксперт утверждает, что люди с подобным характером часто игнорируют общественные нормы, из-за чего становятся героями скандалов. Судя по всему, именно эти проявления Аллы Борисовны общественность наблюдает не только последний год, но и всю ее карьеру.