Панический ужас: что испытала Пугачева во время отъезда из России

Врагу не пожелаешь пережить такое

Алла Пугачева, которая уже долгое время проживает в Израиле, не то чтобы горит желанием общаться с прессой. Выходит на связь она исключительно через свой блог, где каждый раз дает его посетителям понять, как же она счастлива.

Однако, от ее бывшей домработницы Людмилы Дородновой, которая с журналистами общается более охотно, раз за разом становится известно реальное положение дел. Например в самом свежем интервью, которая дала знаменитая Люся, она сообщила о том, что в Израиле ее экс-работодательнице приходится плохо.

"Израильский климат, конечно, совсем не ее. Тяжеловато", – сдала она Аллу Пугачеву.

Ровно по этой причине некоторое время назад и стало известно о том, что Алла Пугачева временно переехала жить в Латвию, где климат больше подходит организму пожилой женщины.

Пришлось, тем не менее артистке пережить панический ужас, ведь, как известно, Алла Пугачева до полуобморочного состояния боится летать на самолетах. То же ощущение всепоглощающего страха, что испытала Пугачева во время отъезда из России в Израиль, пришлось ей пережить и в момент перелета в Ригу.

И, через пару месяцев, когда настанет пора возвращаться в Тель-Авив, вынуждена будет артистка провести еще несколько часов вцепившись в ручку кресла. Ведь на чужбине Алле Пугачевой, в отличии от ее бывшей Родины, целый вагон поезда РЖД никто не подарит.

