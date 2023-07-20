Названа причина окончательного возвращения Пугачевой в Россию

Терпение Примадонны лопнуло

Больше года певица Алла Пугачева в месте с мужем и младшими детьми живет в Израиле. После начала СВО артистка оскорбительно высказалась в адрес россиян, назвав их рабами, и ушла, громко хлопнув дверью.

Несколько раз Пугачева возвращалась в Россию "по делам". Во время одного из последних визитов она посетила похороны своего друга, модельера Валентина Юдашкина. Впрочем, некоторые поклонники уверены, что Пугачева прощупывает почву для скорого возвращения на родину.

Знакомые с Пугачевой уверены, что совсем скоро она вернется в Россию. Друзья знают, насколько тяжело ей живется в Израиле. Одной из причин неудобств является жаркий климат, из-за которого Алла Пугачева даже улетает на лето в Латвию. Но ведь и там она "не в своей тарелке".

Певец Александр Буйнов, который много общался с Аллой Пугачевой, убежден в ее скором возвращении в Россию. Режиссер Роман Родин, который работал с Примадонной в 90-е, поддерживает эту идею. Он назвал причину, по которой Пугачева вернется на родину.

"Я уверен, что Алла Борисовна через какое-то время вернется в Россию. Во-первых, она ничего особенного не делала, чтобы ей не возвращаться", – заявил Родин.

Фотограф считает, что Пугачева улетела из России без особых на то причин, просто поддавшись истерии.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте покинула США и спешно улетела в другую страну.