Раскрыт новый хозяин замка Пугачевой в Грязи

Источники говорят, что он человек достойный

С самого своего момента переезда в Израиль Алла Пугачева с мужем намеревались продать свой замок в деревне Грязь, да искали покупателя повыгодней. Одна сделка, как утверждали тогда, сорвалась ровно по причине того, что потенциальный владелец попросил скидку, затем же стало известно, что купил его эксцентричный бизнесмен Стас Барецкий. Собирался, как утверждал, обустроить там морг.



Однако, Росреестр сообщает, что особняк до сих пор находится в собственности молодого мужа Аллы, а соседи при этом шепчутся, что возле дома то и дело паркуются автомобили, а окна по вечерам загораются.

Пообщавшись со сведующими людьми, депутат Роман Худяков явил миру новую информацию, касающуюся недвижимости певицы. Его стараниями был раскрыт новый хозяин замка Аллы Пугачевой в Грязи: им стал водитель Примадонны Игорь Польшиков вместе со своей семьей.

Расщедрилась так сильно Алла Борисовна по той причине, что мужчина взял на воспитание внучатого племянника артистки. Маленький Женя – внук покойного брата певицы Евгения. Родители малыша, поддавшись влиянию вредных привычек, не смогли обеспечить ему уход и безопасность.

"Пусть живут, люди достойные, – так говорят все, кто их знает", – поделился депутат о новых жильцах замка Аллы Пугачевой.



К слову, продюсер Павел Рудченко, который является еще одним известным любителем комментировать выходки знаменитостей, ранее сообщил о политической позиции сбежавшего в Америка Валерия Леонтьева.

