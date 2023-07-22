"Не настроен на поддержку": раскрыта политическая позиция Леонтьева после бегства

Певец в срочном порядке распродает имущество

Валерий Леонтьев, который в начале прошлого года сменил место своего жительства как и многие другие российские звезды, подчеркивал, что решение его с политикой не связано никоим образом,. Якобы лишь в Америке ему удается обрести долгожданный покой и отделаться от вездесущих поклонников.

При этом, если раньше артист хотел иметь в России запасной аэродром, теперь он от этой мысли отказался. Шикарная двухэтажная квартира, расположенная в одной минуте ходьбы от Цветного бульвара, уже попала в базы столичных риелторов.

Многие связали исчезновение Валерия Леонтьева с необходимостью проходить лечение, однако директор артиста эти слухи опроверг. Однако, о мотивах певца заговорил продюсер Павел Рудченко, который решил раскрыть вероятную политическую позицию знаменитости.

По словам мужчины, у сбежавшего в США Валерия Леонтьева там находится недвижимость. Судя по всему, климат Майами, где и занимается теперь стрижкой собак пожилой мужчина, более благоприятно воздействует на его организм.

Тем не менее, переезд в Америку позволил "Казанове" избежать вопросов о политике, не выражать свою гражданскую позицию, а потому и избежать народного гнева.



"Он и отмалчивается не просто так. Видимо, он не особо настроен именно на поддержку", – оправдал Павел Рудченко поступок Валерия Леонтьева.

Получается, что поддерживать Россию в сложный период Валерий Леонтьев не захотел. А осознавая, что бывшие соотечественники не простят ему безразличия, решил сжечь все мосты и продать единственную в России квартиру.

Кстати, остаться без недвижимости в России может и олимпийская чемпионка Елена Исинбаева: ей выставили счет после бегства в Испанию.

