Вернуть квартиру и машину: Исинбаевой выставили счет после предательства России

Озвучены жесткие требования к сбежавшей спортсменке

Долгое время Елена Исинбаева отсутствовала в поле зрения журналистов, а как только появилась, сразу же навлекла на себя гневные высказывания бывших соотечественников. Выйдя на связь с общественностью, заявила она о том, что продолжит работу в МОК, который ее кандидатуру считает достойной. Что же до званий, которых она была удостоена – якобы они были "номинальными".

После этого глава Дагестана потребовал лишить местный стадион ее имени, футболист Владимир Пономарев назвал чемпионку "предательницей", а олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова – "вертихвосткой".

Теперь же к ним присоединилась и экс-тренер по легкой атлетике Анна Гвиниашвили. Женщине стыдно, что такая знаменитость как Елена Исинбаева готова на все ради теплого местечка в организации, волею которой все российские спортсмены лишились возможности выступать на соревнованиях.



"Если для нее это было действительно номинально, тогда пускай вернет номинальные зарплату, все премии, машины и квартиру, что дала ей родина", – озвучила она то, на что придется пойти Исинбаевой ради прощения.

Ну а для того, чтобы вдохновиться на справедливые поступки, Елена Исинбаева может посмотреть на дочь Этери Тутберидзе, которая вместе со своим партнером, а по совместительству мужем, вернула российской казне все уплаченные им деньги. И их решение, как уже писали на Утро.ру, даже заставило опешить Татьяну Тарасову.

