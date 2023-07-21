Сменила паспорт и сбежала: Тарасова пришла в шок от предательства дочери Тутберидзе

Сменила паспорт и сбежала: Тарасова пришла в шок от предательства дочери Тутберидзе
Татьяна Тарасова. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Заслуженный тренер не смогла промолчать

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова пообщалась с журналистами одного из спортивных изданий. В беседе с ними она прокомментировала решение дочери Этери Тутберидзе и сына Бориса Смолкина вернуть деньги, которые им были выделены Центром спортивной подготовки, что находится под управлением департамента физической культуры.

Как стало известно ранее, пара Дианы Дэвис и Глеба Смолкина входили в сборную России по фигурному катанию. Они выполнили все условия для того, чтобы получить финансирование, поэтому средства были автоматически перечислены спортсменам.

Однако, для того, чтобы иметь возможность выступать, дочь Этери Тутберидзе с мужем приняли решение перейти в сборную Грузии. После того, как в самом начале июня Федерация фигурного катания России одобрила смену их спортивного гражданства, Дэвис и Смолкин вернули полученный аванс, что сильно удивило Татьяну Тарасову.

"Они первые в мире, кто заплатил. До них не платил никто. Не знаю правильно это или нет, но это странно", – поделилась своим мнением тренер.

Впрочем, вполне вероятно, что Глеб и Диана решили поступить по совести и, раз уж сменили страну ради возможности получить всемирное признание, решили хотя бы вернуть деньги.

К слову, обычно Татьяна Тарасова выбирает более крепкие выражения: не так давно она пожелала членам МОК страшной смерти.

Источник: Спорт Экспресс ✓ Надежный источник
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