"Сволочи!": Тарасова прошлась катком по Олимпийскому комитету

Тренера взбесила сложившаяся ситуация в спорте

Заслуженный российский тренер Татьяна Тарасова жестко раскритиковала Олимпийский комитет, заявление которого буквально взбесило ее и заставило говорить на повышенных тонах. В ведомстве отметили, что Россия осталась без летней Олимпиады 2024 года. Решение Международного Олимпийского комитета (МОК) не приглашать нашу страну и Белоруссию на Олимпиаду показалось Татьяне Тарасовой абсурдным.

"Сволочи! Чтобы они сгорели!" – заявила разгоряченная Тарасова.



При этом Татьяна Тарасова выразила надежду на то, что МОК еще одумается и пригласит Россию и Белоруссию на Олимпиаду.

Напомним, Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии не вошли в список национальных олимпийских комитетов, которых приглашают на Олимпиаду 2024 года. Такие приглашения рассылаются комитетам за год до соревнований. На такие меры МОК пошел из-за санкций в спорте, которые коснулись двух стран в связи с общемировой ситуацией.

Впрочем, это еще не окончательный отказ, но вполне ощутимый намек на то, что предводитель МОК Томас Бах не будет тянуть резину и примет меры задолго до начала подготовки к летней Олимпиаде 2024 года.

Между тем квалификация на Олимпиаду идет полным ходом, и у России есть огромные риски пропустить это значимое общемировое событие в спорте.