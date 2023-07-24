"Недостойно великой женщины": подлый поступок Пугачевой больше не тайна

"Недостойно великой женщины": подлый поступок Пугачевой больше не тайна
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Примадонна повела себя ужасно

В прошлом году артистка вместе с мужем и детьми сменила место жительства. Звездное семейство перебралось в Израиль и, по слухам, даже получило местное гражданство. Покидала родину Алла Пугачева не очень красиво: напоследок она назвала россиян "холопами" и "рабами". 

На протяжении многих лет народ был уверен, что певица – истинная патриотка, ведь без ее участие не обходилось ни одно важное для страны событие. Но теперь бывшие коллеги по творческому цеху и простые люди обвиняют Примадонну в предательстве как раз потому, что она уехала из страны, подарившей ей славу, деньги и любовь миллионов соотечественников. 

Недавно поведение Аллы Пугачевой прокомментировал Иосиф Пригожин. Продюсер, который славится своим желанием всех защищать, в отношении Примадонны оказался беспощаден. И благодаря ему подлый поступок певицы больше не тайна.

По его словам, за годы своей карьеры звезда поддерживала власть и убеждала поклонников, что Россия – великая страна. А потом резко "переобулась". 

"Такое поведение недостойно великой женщины. Вы великая женщина, вы что делаете? Тормозите!" – резко высказался Иосиф Пригожин. 

Он добавил, что россияне – не тот народ, который готов бегать "туда-сюда". И свои выводы жители страны об артистке уже сделали. Ранее "Утро.ру" рассказывало, что о поступках Примадонны думает Светлана Дружинина. По ее мнению, за свой побег Алла Пугачева горько поплатилась. 

Источник: "Царьград" ✓ Надежный источник
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