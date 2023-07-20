"Сама себя наказала": отвернувшаяся от родины Пугачева горько поплатилась

Артистка потеряла самое дорогое

Примадонна в прошлом году покинула Россию и уехала в Израиль, где обосновалась с мужем и детьми. По некоторым данным, звезда даже получила местное гражданство. Перед своим отъездом артистка сделала очень некрасивый поступок по отношению к соотечественникам, назвав их "холопами" и "рабами". Бывшие коллеги по творческому цеху и даже самые преданные поклонники посчитали, что Алла Пугачева отвернулась от родины.

Артистка время от времени попадает в объективы камер и появляется в соцсетях, всем своим видом показывая, что живется ей на чужбине хорошо. Однако некоторые представители отечественного шоу-бизнеса и бывшие сотрудники считают, что ей за границей плохо. Говорят, что климат не подходит, да и тоска по России поедает.

Кто-то еще надеется, что Алла Пугачева вернется домой. При этом ходят разговоры, что здесь она уже давно все потеряла и делать ей в России нечего. Новую жизнь Примадонны решила прокомментировать Светлана Дружинина. По ее мнению, за свой отъезд певица горько поплатилась. И дело далеко не в деньгах или замке в Грязи. Это, говорит звезда фильма "Девчата", мелочи.

"Она сама себя наказала, отказала сама себе в той заслуженной славе, уважении и любви страны", – пояснила свою мысль Светлана Дружинина.

Сейчас певица вместе с семьей находится в Юрмале. Недавно "Утро.ру" писало о том, как Алла Пугачева некрасиво обошлась с Лаймой Вайкуле, которая надеялась на ее выступление на своем фестивале.