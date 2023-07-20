"Запасной аэродром": бросившая семью в США Орбакайте улетела в другую страну

"Запасной аэродром": бросившая семью в США Орбакайте улетела в другую страну
Кристина Орбакайте. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Певица мечется по всему миру

После США и Латвии российская певица Кристина Орбакайте решила улететь в другую страну. Покинувшая Россию артистка словно мечется по всему миру в поисках лучшей жизни. 

Напомним, после начала спецоперации вся звездная семья Аллы Пугачевой оказалась расколота и разлетелась по разным странам кто куда. Сама Примадонна с мужем и младшими детьми обосновались в Израиле, Кристина Орбакайте с детьми и мужем в США. Иногда семейство выбирается в Латвию, где встречается, но в целом создается впечатление, что родины у них нет. 

Многие восприняли переезд Орбакайте в США как окончательный, хотя певица не раз говорила о любви к родине, у нее уже давно подготовлен "запасной аэродром" в виде жилья в Майами, да и наличие мужа-американца тоже защищает певицу от рисков.

При этом недавно Кристина Орбакайте рассказала в своем аккаунте, что отправилась в Италию. Это удивило поклонников, ведь вся семья у певицы в США. 

"Зачем так часто переезжать? Я понимаю тех, кто собрал сумку и уже много лет живет в одной и той же стране, потому что в какой-то момент просто решил полностью изменить свою жизнь", – удивляются фанаты. 

Ранее "Утро.ру" сообщало, что певица Кристина Орбакайте попала на видео очевидцев в Италии в компании незнакомого красавца-мужчины. 

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Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Дана Борисова. Фото: Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com Валентина Серова. Кадр из фильм &#34;Кремлевские куранты&#34; (1970)
Источник: Popcake ✓ Надежный источник
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