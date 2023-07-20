"Запасной аэродром": бросившая семью в США Орбакайте улетела в другую страну

Певица мечется по всему миру

После США и Латвии российская певица Кристина Орбакайте решила улететь в другую страну. Покинувшая Россию артистка словно мечется по всему миру в поисках лучшей жизни.

Напомним, после начала спецоперации вся звездная семья Аллы Пугачевой оказалась расколота и разлетелась по разным странам кто куда. Сама Примадонна с мужем и младшими детьми обосновались в Израиле, Кристина Орбакайте с детьми и мужем в США. Иногда семейство выбирается в Латвию, где встречается, но в целом создается впечатление, что родины у них нет.

Многие восприняли переезд Орбакайте в США как окончательный, хотя певица не раз говорила о любви к родине, у нее уже давно подготовлен "запасной аэродром" в виде жилья в Майами, да и наличие мужа-американца тоже защищает певицу от рисков.



При этом недавно Кристина Орбакайте рассказала в своем аккаунте, что отправилась в Италию. Это удивило поклонников, ведь вся семья у певицы в США.

"Зачем так часто переезжать? Я понимаю тех, кто собрал сумку и уже много лет живет в одной и той же стране, потому что в какой-то момент просто решил полностью изменить свою жизнь", – удивляются фанаты.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что певица Кристина Орбакайте попала на видео очевидцев в Италии в компании незнакомого красавца-мужчины.