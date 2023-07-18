Итальянские страсти Орбакайте с оголенным мужчиной попали на камеру

Итальянские страсти Орбакайте с оголенным мужчиной попали на камеру
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Возрастная певица дала жару

Известная российская исполнительница Кристина Орбакайте редко появляется в родной стране, предпочитая пребывание за границей. Сейчас дочка экс-примадонны Аллы Пугачевой прекрасно проводит время в Италии. Там-то ее и засняли на видео с симпатичным мужчиной.

Стоит отметить, что в свои 52 года артистка выглядит просто роскошно. Подтянутое тело, стройные длинные ноги и ухоженная кожа позволили знаменитости скинуть не один десяток лет. Злую шутку с Кристиной сыграло то, что ее мужчина ведет непубличный образ жизни. Муж артистки Михаил Земцов занимается бизнесом и старается держаться подальше от объективов папарацци.

Именно поэтому некоторые поклонники плохо представляют, как выглядит муж именитой певицы. В интернет-пространстве появился примечательный видеоролик, на котором Орбакайте придается ласкам с симпатичным мужчиной. Артистка купается в лазурных водах моря, а кавалер заботливо поддерживает ее на воде. Фанаты тут же пришли к выводу, что артистка закрутила роман на стороне.

"Ого, какой мужчинка у Кристины? А как же американский муж? Небось деньги зарабатывать остался", "Такая же горячая штучка, как и Алла Борисовна, очень красивый мужчинка", – пишут удивленные интернет-пользователи.

Впрочем, более внимательные поклонники поправили своих коллег по социальным сетям и заявили, что полуголый мужчина на фото – законный муж Кристины и ничего предосудительного в данной съемке нет.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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