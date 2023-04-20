Уличенный в поддержке ВСУ казахстанский рэпер бросился на колени перед россиянами

Уличенный в поддержке ВСУ казахстанский рэпер бросился на колени перед россиянами
Jah Khalib. Фото: Andreas HÃBner/ZUMAPRESS.comRussian Look/www.globallookpress.com
Отмена концертов отрезвила певца

Несколько дней назад в информационном пространстве разразился грандиозный скандал. Выяснилось, что популярный в нашей стране казахстанский рэпер Jah Khalib (настоящее имя Бахтияр Мамедов) с большой теплотой относится к киевскому режиму. После этого его концерты в России были отменены, однако артист поспешил покаяться.

На деятельность Мамедова обратили внимание общественники и простые россияне. Людей возмутило, что певец, открыто поддержавший Украину после старта специальной военной операции по демилитаризации киевского режима, продолжает выступать в нашей стране, где зарабатывает огромные деньги. Общественный резонанс привел к тому, что концерты Бахтияра были отменены.

Надо полагать, артист быстро подсчитал, какие колоссальные денежные суммы были потеряны после изгнания из нашей страны. В социальных сетях певец поспешил оправдаться за свою позицию и признался в бесконечном расположении к России и россиянам.

Мамедов объявил, что резонансный хвалебный пост в адрес Украины был написан очень давно и касался только тех украинцев, которые помогли ему эвакуироваться из бомбоубежища. Khalib заявил, что практически вся его аудитория проживает в России, и он всегда посещает нашу страну с "добрыми намерениями". Помогут ли публичные извинения вернуть рэперу российский рынок, пока остается загадкой.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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