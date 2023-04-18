"Поддерживал ВСУ": концерт казахстанского артиста в России обернулся фиаско

Рэпер выразил поддержку Украине, за что поплатился

Концерт казахстанского музыканта Jah Khalib в Петербурге отменили – представители площадки "М-1 Арена", где должен был выступить популярный в СНГ поп-исполнитель, отменен.

Выступление должно было состояться 25 апреля. Поводом для отмены стало массовое возмущение поддерживающих СВО российских граждан – в Сети патриоты призвали к отмене мероприятия из-за поста самого Бахтияра Мамедова (Jah Khalib), в котором тот выразил поддержку и любовь жителям Украины – рэпер сообщил, что теперь "не просто любит, но восхищается" населением Незалежной. В соцсетях рэпер написал, что перебирался в Киеве из одного укрытия в другое – вероятно, это и стало причиной восхищения.

Музыкант Аким Апачев направил в Министерство культуры запрос с призывом отменить концерт рэпера в России. По словам артиста, Бахтияр не может выступать в стране из-за "факта поддержки террористической украинской армии".

Апачев добавил, что Мамедов якобы занимается финансированием ВСУ.



