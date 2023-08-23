Артистке пришлось извиниться

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЗЕМФИРОЙ ТАЛГАТОВНОЙ РАМАЗАНОВОЙ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЗЕМФИРЫ ТАЛГАТОВНЫ РАМАЗАНОВОЙ



Известная российская рок-исполнительница, композитор и поэтесса Земфира* Рамазанова угодила в очередной скандал. После бегства из России у звезды возникли проблемы в Казахстане.

Певица покинула нашу страну на фоне специальной военной операции. Она публично осудила действия Армии России по спасению мирных граждан от преступного киевского режима.

После поддержки вооруженных сил Украины на концертах Земфира* была признана в России иностранным агентом. Сейчас она выступает в других странах.

После выступления в Казахстане певица зачем-то плюнула в эту прекрасную страну. Она осталась крайне недовольно организацией трех концертов. Возмущением звезда поделилась в своем телеграмм-канале.

"чудовищная организация в казахстане – некий табриз", – написала Земфира* (орфография и пунктуация автора сохранены).

Что значит "табриз", исполнительница не объяснила. Она лишь подчеркнула, что спасти выступления удалось благодаря профессионализму. Однако далеко не все комментаторы остались довольны ее высказыванием.

После критики в соцсетях Земфира* все дополнила свой пост. Артистка извинилась перед жителями Казахстана и подчеркнула, что у нее прекрасная публика.

Ранее певица получила словесную оплеуху от музыкального критика Сергея Соседова.

*Включена в список иноагентов по решению Минюста РФ