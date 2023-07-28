Открестившаяся от России Земфира* получила оплеуху

Известный журналист словесно набросился на артистку

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЗЕМФИРОЙ ТАЛГАТОВНОЙ РАМАЗАНОВОЙ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЗЕМФИРЫ ТАЛГАТОВНЫ РАМАЗАНОВОЙ.



За последний год Россию покинуло немало знаменитостей. Впрочем, некоторые считают, что для страны это не столько потеря, сколько приобретение. Оставив родину в непростой момент, уехавшие звезды лишились большого числа поклонников. Такая же ситуация произошла с Земфирой*, которая открестилась от России вместе с другими коллегами.

После отъезда из Москвы певица обосновалась в Париже вслед за близкой подругой Ренатой Литвиновой. Если некоторые артисты не стесняются рассказывать о том, как нелегко им живется за границей, то Земфира*, напротив, хвастается своими успехами.

Недавно исполнительница хита "П.М.М.Л." поделилась, что во Франции ей поступает намного больше предложений о концертах, чем раньше в России. Впрочем, далеко не все верят в то, что у звезды все складывается настолько безоблачно. К числу скептиков относится и известный музыкальный критик Сергей Соседов.

Журналист уверен, что Земфира* лукавит, когда говорит о том, что ее дела идут прекрасно. По его мнению, певица сильно приукрашивает свое положение, чтобы скрыть от публики истинные тревоги и переживания.

"Думаю, это просто хорошая мина при плохой игре. Так что болтать можно все что угодно", – получила словесную оплеуху от Сергея Соседова артистка.



Ранее "Утро.ру" писало, что Земфира* высказалась о возвращении в Россию. Звезда дала понять, что ее не мучает тоска по дому.