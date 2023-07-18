Удравшая за границу Земфира* высказалась о возвращении в Россию

Удравшая за границу Земфира* высказалась о возвращении в Россию
Земфира*. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Певица вышла на связь с поклонниками

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЗЕМФИРОЙ ТАЛГАТОВНОЙ РАМАЗАНОВОЙ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЗЕМФИРЫ ТАЛГАТОВНЫ РАМАЗАНОВОЙ.

Знаменитая певица в прошлом году удрала за границу. Судя по соцсетям, обосновалась она во Франции, где сейчас живет ее близкая подруга Рената Литвинова. После переезда артистка попадала в пару скандалов. Она вызывала гнев у украинских фанатов, убрав со сцены брошенный ей флаг Незалежной. А еще Земфиру* перестали боготворить на родине за не патриотическое поведение. 

Каких-то громких высказываний, в отличии от некоторых уехавших коллег, звезда не делала. Она вообще редко общается с прессой и выходит на связь с поклонниками. Но недавно певица сделала исключение. В ее микроблоге появился новый пост, в котором она рассказала, как живет на чужбине. 

Записывая свои мысли Земфира*, судя по всему, задумалась о возвращении в Россию, которого так ждут оставшиеся у нее преданные поклонники. Одной фразой она дала понять, что в ближайшее время этого не произойдет, потому что тоска по родным краям ее не мучает. 

"Совсем перестала думать о доме", – поделилась мыслями звезда. 

Вместе с тем она похвасталась успехами в карьере на чужбине. Приятельница Ренаты Литвиновой заверила, что дела с концертами там идут лучше, чем в России: мол, предложений поступает больше. Наверное, поэтому ей так хочется творить. Певица обрадовала поклонников новостью о том, что, возможно, они услышат новые песни. 

"Планирую написать музыку к балету. Ну и альбом, конечно", – поделилась Земфира*.

*признана иностранным агентом на территории Российской Федерации.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
новости партнеров

Русские танки "препарируют" в секретной лаборатории Британии

С таким заявлением выступил Лондон

Су-25 рухнул в Азовское море - СМИ

Пилота спасти не удалось

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей