Удравшая за границу Земфира* высказалась о возвращении в Россию

Певица вышла на связь с поклонниками

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЗЕМФИРОЙ ТАЛГАТОВНОЙ РАМАЗАНОВОЙ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЗЕМФИРЫ ТАЛГАТОВНЫ РАМАЗАНОВОЙ.



Знаменитая певица в прошлом году удрала за границу. Судя по соцсетям, обосновалась она во Франции, где сейчас живет ее близкая подруга Рената Литвинова. После переезда артистка попадала в пару скандалов. Она вызывала гнев у украинских фанатов, убрав со сцены брошенный ей флаг Незалежной. А еще Земфиру* перестали боготворить на родине за не патриотическое поведение.

Каких-то громких высказываний, в отличии от некоторых уехавших коллег, звезда не делала. Она вообще редко общается с прессой и выходит на связь с поклонниками. Но недавно певица сделала исключение. В ее микроблоге появился новый пост, в котором она рассказала, как живет на чужбине.

Записывая свои мысли Земфира*, судя по всему, задумалась о возвращении в Россию, которого так ждут оставшиеся у нее преданные поклонники. Одной фразой она дала понять, что в ближайшее время этого не произойдет, потому что тоска по родным краям ее не мучает.

"Совсем перестала думать о доме", – поделилась мыслями звезда.

Вместе с тем она похвасталась успехами в карьере на чужбине. Приятельница Ренаты Литвиновой заверила, что дела с концертами там идут лучше, чем в России: мол, предложений поступает больше. Наверное, поэтому ей так хочется творить. Певица обрадовала поклонников новостью о том, что, возможно, они услышат новые песни.

"Планирую написать музыку к балету. Ну и альбом, конечно", – поделилась Земфира*.

*признана иностранным агентом на территории Российской Федерации.