Макаревича* и Земфиру* лишили заработков в России

Получить выплаты они не могут уже давно

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМИ АГЕНТАМИ ЗЕМФИРОЙ ТАЛГАТОВНОЙ РАМАЗАНОВОЙ, АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ, ИВАНОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ АЛЕКСЕЕВЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ АГЕНТОВ ЗЕМФИРЫ ТАЛГАТОВНЫ РАМАЗАНОВОЙ, АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА, ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА АЛЕКСЕЕВА.



В прошлом году многие отечественные звезды покинули Россию. Кто-то это сделал тихо, без громких заявлений. А поступки некоторых вызывают негодование у жителей нашей страны. Ряд звезд, живущих теперь за границей, получили статус иностранных агентов. В этом списке оказались многие, в том числе Андрей Макаревич* и Земфира*.

Сначала новое звание артисты носили гордо, даже хвалились. Но потом их настроение внезапно сменилось. Некоторые знаменитости стали обращаться с исками в суд с требованием снять с себя статус иностранного агента. Однако изменить положение так и не смогли.

Пребывание в списке иноагентов накладывает ряд ограничений. Кажется, тяжелее всего их придется переносить певцам. Сегодня стало известно о том, что выплаты музыкантам-иноагентам за публичное исполнение их композиций должны проходить по аналогии с авторами из недружественных стран – через спецсчет и с согласия правительства.

А это значит, что Андрея Макаревича*, Земфиру* и других исполнителей по сути лишили заработков в России, поскольку вряд ли власти одобрят эту процедуру после всех высказываний звезд. Стоит отметить, что в Минфине сообщили, что пока ни иностранные правообладатели, ни авторы-иноагенты с заявлениями на получение средств не обращались.

При этом, по данным некоторых источников, сейчас с получением вознаграждений возникают проблемы. К примеру, директор рэпера Noize MC* поделился информацией о том, что что РАО прекратило с музыкантом "любые коммуникации", и отчислений он не получает.

*признаны иностранным агентом на территории Российской Федерации