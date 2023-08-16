Скоро нас обгонят: россиянина поразили детали жизни в Казахстане

Астана удивила гостя из Екатеринбурга

Турист из России оказался приятно впечатлен уровнем жизни в Казахстане. После посещения азиатской республики мужчина рассказал в личном блоге, в каких аспектах она может дать фору нашей стране.

Россиянин подчеркнул, что его в гости пригласил друг детства, который обосновался в Казахстане год назад. Сейчас в республике открываются филиалы крупных российских компаний, поэтому граждане нашей страны охотно переезжают в поисках престижной работы.

"Казахстан поразил меня с первого дня, сразу сложилось впечатление, что они скоро обгонят нас в технологическом плане", – отметил блогер.

Прежде всего турист был удивлен качеством Интернета. По его словам, сеть имеет большее покрытие, чем в России. Местные жители утверждают, что связь работает даже в глухих лесах.

Скорость соединения, как подчеркнул россиянин, лучше, чем в Польше. Также его поразила стоимость подключения. Месяц безлимитного интернета обошелся туристу всего в 200 рублей, и это не самый дешевый тариф.

Кроме того, мужчину приятно удивил общественный транспорт в Казахстане. Он пошутил, что даже Илон Маск не может позволить себе такой парк электротранспорта.

Также туристу из России пришлась по вкусу современная архитектура Казахстана. Мужчина заявил, что Астана выглядит богаче его родного Екатеринбурга.

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