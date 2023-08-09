Разборки между Россией и Казахстаном: появилась новая причина

Республика потребовала объяснений

Работу казахстанской версии поисковика "Яндекса" решили приостановить по запросу властей республики. Как объяснили в министерстве цифровизации страны, это было сделано из-заразмещения ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории государства. После этого между Россией и Казахстаном начались разборки по новой причине.

Доступ к домену yandex.kz был заблокирован в республике 9 августа. Это произошло после сообщений в российских СМИ о том, что с 1 сентября ФСБ России сможет получать доступ к базам данных "Яндекса" даже если они находятся за пределами страны. При этом в компании отрицали, что российское ведомство получит подобные полномочия.

После министерство цифровизации обратилось в "Яндекс" за исчерпывающими объяснениями, в результате заблокировав доступ к ресурсу.

Тем не менее, как сообщает Forbes, российская компания уже восстановила доступ к своему домену и продолжает переговоры с казахстанским регулятором и регистратором, "чтобы выработать необходимые решения в рамках требований законов Казахстана". Что именно подразумевается под этим в "Яндексе" не уточнили.

Ранее появились сведения, что на некоторых сайтах в республике всплывают объявления о наборе добровольцев в российскую армию. Подтверждений, что Россия действительно вербует солдат в стране не было.