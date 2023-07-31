"Подлый маневр": Казахстан демонстративно отвернулся от России

"Подлый маневр": Казахстан демонстративно отвернулся от России
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Астана не желает сотрудничать с Москвой

Власти Казахстана решили передать контракт на строительство военных судов Турции вместо Российской Федерации. Астана заключила соглашение с турецкой ASFAT. Она предполагает строительство боевых кораблей, на которые изначально рассчитывала российская сторона ввиду наличия компетенции и прямого доступа к Каспию.

Однако заключенное между Анкарой и Астаной соглашение выглядит странно: нет информации о конкретных судах и их количестве. Более того, в соглашении не указывается, какие мощности будут задействованы для строительства. Турция не имеет возможностей для реализации такого договора – у страны нет непосредственного доступа к Каспийскому морю.

При этом Турция сохраняет доступ через черноморские воды к Волге – однако таким образом прохождение кораблей исключено. Казахстанский "Зенит" (речь идет о судостроительном предприятии) занимается лишь сборкой барж. Если предположить, что администрация Касыма-Жомарта Токаева пыталась таким образом наделить республику легким флотом, куда логичнее было бы обратиться за помощью к РФ.

Вероятно, указывают аналитики, за пустым и фиктивным с точки зрения самого предмета договором кроется нечто иное, чем обороноспособность Казахстана.

Анкара параллельно ведет активный диалог с Западом. Интернет-издание "Подмосковье Сегодня" указывало, что Турция передает украинским властям боевиков нацбатов, ранее взятых Россией в плен.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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