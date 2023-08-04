"Плечом к плечу": казахам предложили вступить в Армию России

Солдатам обещают огромный заработок

Последние несколько дней появляются сообщения, что якобы в Казахстане происходит набор служащих для российской армии. Осведомители утверждают, что объявления развешаны в приграничных регионах страны. Также контекстная реклама периодически появляется на сайтах, если их просматривать через казахстанский IP-адрес. На это обратило внимание Reuters.

По заявлению журналистов, на рекламных баннерах изображаются флаги России и Казахстана с надписью "Плечом к плечу". На них казахам предлагают вступить в Армию России, обещая при этом единовременную выплату почти в полмиллиона рублей, а также ежемесячное жалование в 190 тыс рублей, передает URA.RU.

При переходе на объявление пользователь попадает на сайт, который позволяет человеку заполнить анкету для вступления в российскую армию в Сахалинской области на Дальнем Востоке. Внизу страницы указано, что владельцем сайта является Агентство развития человеческого капитала региона.

До конца неизвестно, является ли он настоящим или мошенническим, сообщает Общественная служба новостей. Журналисты пытались связаться с владельцами сайта по электронной почте, однако на их запросы не ответили.

Известно, что власти Казахстана не поощряют участие собственных граждан в военном конфликте на Украине. В республике даже ввели уголовную ответстенность за подобную деятельность и наемничество.

Ранее появлялись сообщения, что страна отправляет военную технику в Россию – соответствующие кадры были распространены в соцсетях. Слухи прокомментировало казахстанское Минобороны, объяснив, для чего предназначается тяжелое вооружение.