Казахстан объяснил тайную отправку военной техники в Россию

Власти рассказали о предназначении вооружения

Украинские анонимные Telegram-каналы сообщили, что Казахстан начал тайно отправлять военную технику в Россию. Кадры с массовой транспортировкой бронетранспортеров поездами и грузовиками появились в Сети. Осведомители заявили, что все переправляют через западную часть республики через порт Актау, чтобы скрыть передвижение от спутников.

Минобороны Казахстана отреагировало на публикацию. В ведомстве утверждают, что сведения об отправке военной техники в Россию не соответствуют действительности. Согласно сообщению, официальным владельцем является третья неназванная страна, а республика – лишь транзитная точка.

"В рамках международных договоренностей (военная техника) направлялась для проведения планового ремонта в Россию через территорию Казахстана", – заявили в министерстве.

Власти напомнили, что в прошлом году в стране приняли закон, согласно которому экспорт вооружения и военной техники под запретом.

Ранее стало известно, что Казахстан помогал России в киноиндустрии. Астана продавала официальные копии заграничных кинокартин для проката в российских кинотеатрах. Об этом уже узнали в США и приняли в отношении республики карательные меры.