Казахстан объяснил тайную отправку военной техники в Россию

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Украинские анонимные Telegram-каналы сообщили, что Казахстан начал тайно отправлять военную технику в Россию. Кадры с массовой транспортировкой бронетранспортеров поездами и грузовиками появились в Сети. Осведомители заявили, что все переправляют через западную часть республики через порт Актау, чтобы скрыть передвижение от спутников.
Минобороны Казахстана отреагировало на публикацию. В ведомстве утверждают, что сведения об отправке военной техники в Россию не соответствуют действительности. Согласно сообщению, официальным владельцем является третья неназванная страна, а республика – лишь транзитная точка.
"В рамках международных договоренностей (военная техника) направлялась для проведения планового ремонта в Россию через территорию Казахстана", – заявили в министерстве.
Власти напомнили, что в прошлом году в стране приняли закон, согласно которому экспорт вооружения и военной техники под запретом.
Ранее стало известно, что Казахстан помогал России в киноиндустрии. Астана продавала официальные копии заграничных кинокартин для проката в российских кинотеатрах. Об этом уже узнали в США и приняли в отношении республики карательные меры.
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