Россиян возмутил "свинарник" на курортах Казахстана

На плато Ассы скопились горы мусора

Отдых россиян на одном из самых популярных мест отдыха в Казахстане оказался испорчен. Прибывшие на плато Ассы туристы пожаловались на огромное количество мусора, а также обрушились с критикой в адрес организаторов.

Оказалась, что турфирма не удосужилась нанять достаточное количество гидов. Так, группы от 75 до ста человек сопровождает всего один специалист. Но это еще полбеды.

В одном из самых популярных мест отдыха не хватает общественных туалетов. Реакцию россиянки в социальных сетях поддержали комментаторы. Побывавшие на плато Ассы отметили, что людям приходится больше часа стоять в очереди, чтобы воспользоваться уборной.

Самые нетерпеливые справляют нужду прямо на территории природного объекта. Кроме того, там накопились горы мусора. Видимо, ни турфирмы, зарабатывающие на отдыхающих, ни местные власти не заинтересованы в уборке зеленой зоны.

Один туалет на полторы тысячи человек и обилие мусора вынудили автора поста весьма негативно охарактеризовать популярное направление в Казахстане. Однако комментаторы уверены, что место отдыха загрязняют сами туристы.

"Плато Ассы – жемчужина вашей страны, но какой толк в ваших турах, если вы держите эти места как свинарник", – написала туристка.

Кроме того, россиянка подчеркнула, что их группу повезли на плато Ассы, несмотря на предупреждение синоптиков о плохой погоде. Журналистка Аида Сайжанова подтвердила в соцсетях, что оказалась в аналогичной ситуации.

Ей не позволили вернуть путевку, хотя погода не подходила для поездке в горы. В итоге вся группа попала под проливной дождь и была вынуждена бороться со шквалистым ветром.

Ранее россиянка пожаловалась на сервис в одном турецком отеле.