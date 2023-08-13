Грозит штраф и уголовное дело: никогда не возите эти сувениры из отпуска

Грозит штраф и уголовное дело: никогда не возите эти сувениры из отпуска
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юрист назвал товары, которые нельзя привозить домой из других стран

Отправляясь на отдых, многие россияне стараются не только увлекательно и с комфортом провести время, но и забрать с собой как можно больше памятных безделушек. У некоторых без покупки сувениров не обходится буквально ни одна поездка. Но мало кто думает об опасности, которую может таить в себе подобная привычка.

Юрист Александр Байбородин напомнил, что не все товары можно легко и беспрепятственно перевозить между странами. Поэтому туристам стоит быть особенно аккуратными с сувенирами из-за границы. Некоторые из них лучше вообще никогда не возить из отпуска, если не хочется столкнуться с серьезными проблемами.

Эксперт предостерег россиян, назвав товары, за ввоз которых может грозить штраф и даже уголовное дело. Специалист напомнил, что в Египте и Турции запрещается вывозить коралл, если он не был куплен в магазине, где прошел специальную обработку. Если нарушить это правило, можно получить штраф до тысячи долларов. Кроме того, в любой стране запрещено вывозить незадекларированные изделия из слоновой кости и крокодиловой кожи, а также антиквариат.

Особенно внимательным стоит быть при ввозе товаров с неизвестным составом в Россию. В некоторых странах, напомнил специалист, могут продаваться сувениры и средства, в составе которых содержится марихуана. То же самое касается лекарств. Есть риск, что в состав будет входить вещество, запрещенное на территории РФ. В таком случае все может даже закончиться уголовным делом.

Впрочем, при планировании поездки стоит не только изучить список рискованных сувениров, но и тщательно выбрать место для отдыха. Ведь далеко не все из них так же безобидны и комфортны, как кажется на первый взгляд. Ранее "Утро.ру" писало, что россияне перечислили самые опасные для отпуска страны.

Источник: Sputnik ✓ Надежный источник
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