Не Египет и не Турция: россияне массово скупают туры в одну солнечную страну

Раньше это могли себе позволить не все

В августе туроператоры отмечают резкое повышение спроса на туры в одну экзотическую страну, поездки в которую раньше не могли себе позволить многие россияне. В этом месяце туристы из РФ гораздо чаще покупают путевки в эту страну на берегу океана.

По сравнению с июнем и июлем, спрос на поездки на Мальдивы из России возрос на 20 процентов. Такую статистику приводит глава фирмы Space Travel, вице-президент АТОР Артур Мурадян.

По словам эксперта, сейчас это направление особенно популярно у россиян, так как цены на него стали более приемлемыми в последнее время, а лететь до туда стало удобно и быстро. Улететь из Москвы прямиком на Мальдивы сейчас можно улететь с четверга по воскресенье. Еще одной причиной такого спроса является устойчивость в ценах. Несмотря на колебания курса валют, Мальдивы остаются всегда на одном и том же уровне.

Сейчас россияне уже активно покупают туры на Мальдивы на сентябрь и октябрь, а также на Новый год.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что россиянам открыли новое направление для отдыха в Африке. По словам представителя этой страны, пляжи там гораздо красивее и безопаснее многих других.