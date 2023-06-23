Как отдохнуть в Египте за 30 тысяч рублей: схема от эксперта по туризму

Отпуск на море еще можно организовать

На фоне внушительного подорожания перелетов в другие страны многие жители России уже поставили крест на заграничных путешествиях и стараются изучать местный красоты. Однако, как заявила опытный эксперт по туризму Ольга Кадыгроб, у россиян еще остается возможность отдохнуть на зарубежном море.



Например, весьма бюджетный отпуск можно организовать на невероятно красивом Красном море. Сейчас, со второй половины июня, туроператоры активно предлагают горящие туры в страну пирамид. Кадыгроб посоветовала желающим отправиться на жаркий курорт регулярно мониторить такие предложения по Египту.



По словам эксперта, недельный тур в это государство стоит от 60 тысяч на двоих, это значит, что на человека путешествие обойдется в весьма скромную сумму в размере 30 тысяч рублей. Таких цен туристы давно не видели, так что не стоит упускать отличную возможность отдохнуть за небольшие деньги.



При этом эксперт напомнила, что сейчас в стране достаточно жарко, так что человек должен быть готов к высоким температурам. Кроме того, горящие туры часто предлагают систему "фортуна", то есть до последнего момента непонятно, какой конкретно отель будет предоставлен клиенту. Впрочем, такие мелочи вряд ли остановят человека, который хочет отдохнуть на море и не обанкротиться.

