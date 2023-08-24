"Стыдно находиться рядом": Артемьеву раскритиковал ее экранный муж из "Сватов"

"Стыдно находиться рядом": Артемьеву раскритиковал ее экранный муж из "Сватов"
Людмила Артемьева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com
Анатолий Васильев выдал всю правду о коллеге

Заслуженная артистка России Людмила Артемьева прославилась далеко за пределами страны, блестяще исполнив роли во многих рейтинговых фильмах и сериалах. Ее полюбили миллионы граждан после выхода в свет таких лент, как "Таксистка", "Снегурочка для взрослого сына", "Классные мужики", "Кто в доме хозяин?" и, конечно же, "Сваты".

Однако, как оказалась, сама Людмила Артемьева не воспринимает своих поклонников так, как они относятся к ней. Всю правду о коллеге по сцене выдал народный артист России Анатолий Васильев. В "Сватах" актеры театра и кино играли мужа и жену – дедушку Юру и Ольгу.

Советская кинозвезда наехала на Людмилу Артемьеву за непристойное поведение. Анатолий Васильев признался в интервью газете "Аргументы и факты", что ему не нравилось отношение актрисы к зрителям.

По его словам, Людмила Артемьева отталкивала от себя поклонников сериала "Сваты" настолько, что к ней никто не хотел подходить. Экранному мужу было очень стыдно за поведение коллеги.

"Мне стыдно было находиться рядом при этом, я убегал", – подчеркнул Анатолий Васильев.

Он также отметил, что не понимает причину поступков Людмилы Артемьевой, мол почему она проявляла нетерпимость к зрителям. Артист заключил, что "ненавидит" подобное отношение к поклонникам.

Ранее Людмила Артемьева публично покаялась за проступок всей жизни.

Источник: АиФ ✓ Надежный источник
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