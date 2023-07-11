"Хочется, чтобы история продолжилась": Добронравов объявил о вероятном начале съемок "Сватов"

Актер высказался о будущем сериала

В прошлом году поклонники знаменитого сериала узнали печальную новость о том, что его закрыли. После завершения съемок седьмого сезона актерам сообщили, что "на это все закончено". К тому же Федор Добронравов стал думать о том, чтобы покинуть "Сватов", а ведь его персонаж ключевой.

Несмотря на то, что закрытие ситкома подтвердили многие члены команды, поклонники все еще надеятся на то, что увидят любимых героев на экране. Наверное, поэтому на просторах Интернета то и дела появляются слухи о старте работы над новым сезоном сериала.

Журналисты решили спросить об этом напрямую у главного героя "Сватов" Федора Добронравова. Он в свою очередь отметил, что пока о создании свежих серий речи не идет. При этом актер объявил о вероятном начале съемок: работа над картиной, по его словам, может начаться, если поступит соответствующее предложение.

Звезды сериала и сами не прочь вернуться к работе, однако пока им этого никто не предлагал. Даже Федор Добронравов хотел бы вновь встретиться со зрителями в образе Ивана Будько. Что же касается появляющихся в Сети новостей о продолжении, то это слухи.

"Ведь и нам очень хочется, чтобы эта история продолжилась. Мы же встречаемся с ребятами из этого проекта", – сказал актер, отметив, что на все воля Божья.

