Людмила Артемьева публично покаялась за проступок всей жизни

Актриса потеряла много времени

Российская актриса Людмила Артемьева сыграла главную роль в новом фильме Карена Захарова "Баба Яга спасает мир", который выйдет на экраны 3 августа. На презентации актриса со сцены выступила с заявлением и обратилась к собственным наследникам.

Актриса презентовала откровенное стихотворение собственного сочинения. В нем она публично покаялась перед наследниками за проступок всей своей жизни.

По словам Артемьевой, Баба Яга творит чудеса, и ее негативный образ из сказок нельзя воспринимать однозначно. Актриса напомнила, что ее героиня полна сил и энергии. При этом звезда признала, что сама она, в отличие от своей героини, не смогла дать нужное внимание и силы своим детям и внукам. Из-за насыщенной карьеры и отсутствия свободного времени ее дети и внуки выросли без нее. Поэтому Артемьева обратилась к ним со сцены. В этот момент ее родные сидели в зале, сообщает Пятый канал.

Артемьева отметила, что желает своим наследникам счастья и успехов, но самое главное всегда оставаться человеком.

Стоит отметить, что заслуженная артистка России редко появляется на публике в последнее время. Судя по всему, теперь она старается как можно больше времени уделять своей семье и наверстывать упущенное.