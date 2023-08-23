По мнению артиста, бывший комик ничего плохого не хотел

Лицо нынешнего руководителя украинского государства Владимира Зеленского постоянно мелькает на экранах по всему миру. Для западного потребителя из бывшего юмориста хотят сделать фигуру спасителя мирового пространства от "агрессивной" России, хотя по факту именно руками пана Зеленского западные кураторы развязали кровавый конфликт. Размышлениями по поводу Зеленского поделился известный артист, звезда нашумевшего сериала "Сваты" Анатолий Васильев.



Артист предпочел достаточно мягко высказываться о Зеленском. Любимец публики считает, что украинский президент стал своего рода жертвой обстоятельств. Мол, изначально он не хотел ничего плохого, однако попал в водоворот большой политики и не сумел справиться с обрушившимися на него обстоятельствами.



Васильев считает, что изначально Зеленский не понимал, к чему может привести его президентство. Артист рассчитывал, что возглавит страну и будет вести ее к светлому будущему. Однако, как считает Васильев, после избрания в игру включились те, кто помогли юмористу стать президентом. Анатолий уверен, что именно они заставили Зеленского развязать кровавый конфликт и дестабилизировать ситуацию на международной арене.

"А начиналось все, думаю, в глазах Зеленского радужно: он захотел возглавить любимую страну. (...) Те, кто помогал ему стать президентом, тут же начали диктовать свои условия. Самым главным из которых был конфликт с Россией. Он, может, даже и пытался что-то сделать, но испугался. И начал играть по правилам своих хозяев", – считает артист.

К слову, ранее Зеленский со слезами на глазах пригрозил России

